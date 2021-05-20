Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" і українські депутати просять США зберегти санкції проти "Північного потоку-2"

Четвер, 20 травня 2021, 17:51

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Північний потік-2" залишається основною геостратегічною загрозою для України і Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, наділені повноваженнями і відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинення цього проєкту", - зазначено в листі.

У документі висловлюється стурбованість у зв'язку з пропозиціями Державного департаменту США, поданими до конгресу, щодо відмови від санкцій проти Nord Stream 2 AG (Швейцарія), керівництва і співробітників цієї компанії.

Автори листа нагадують, що раніше президент США Джон Байден уже висловив позицію про неприпустимість добудови "Північного потоку-2", назвавши це "поганою угодою для Європи", реалізація якої призведе до посилення енергетичної залежності від Росії та дестабілізації в Україні.

Європейський парламент також підтримує негайне припинення реалізації російського проєкту.

Відповідно, українські парламентарі та представники громадськості звертаються із закликом про припинення будівництва "Північного потоку-2" і до Німеччини. "Ми підтримуємо заклики США і Європи до Німеччини про допомогу в зупиненні цього російського геополітичного проєкту... Обхідний трубопровід загрожує європейській єдності, суперечить кліматичним цілям і підриває спільну енергетичну політику ЄС", - йдеться в листі.

Автори відкритого звернення нагадують, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2" призведе не тільки до економічних наслідків, а й розв'яже руки Росії в подальшій військовій агресії проти України. "Вагаючись у питаннях застосування вже ухваленого законодавства і введення санкцій проти компаній, що беруть участь в прокладенні трубопроводу, США передають Росії небезпечне повідомлення, яке вплине на російську поведінку далеко за межами "Північного потоку-2", - наголошується в листі.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських суден, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Читайте також: Ще не перемога "Газпрому": як Україні повернути підтримку США щодо "Північного потоку-2"

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Північний потік Нафтогаз парламент США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада звернеться до Конгресу США щодо санкцій через будівництво "Північного потоку-2" 20 травня 2021, 16:30
Президент: Зняття санкцій з "Північного потоку-2" буде програшем США і особисто Байдена 20 травня 2021, 14:54
Штати не ввели санкцій проти оператора "Північного потоку-2" 20 травня 2021, 10:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!