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Президент каже, що в Україні багато де вже "польські зарплати"

Четвер, 20 травня 2021, 15:20
 

Заробітна плата в багатьох містах України наближається до зарплат, яку можуть отримувати українці у Польщі.

Джерело: пресконференція президента

Пряма мова Зеленського: "Щодо втрачання роботи (в Україні – ред.). Дивіться COVID дійсно вбиває маленький і середній бізнес. Це правда. Все що ми можемо зробити, все, що вони собі можуть дозволити це зменшення навантаження на людей і надавати людям ту, чи іншу підтримку.

Проте, якщо ви подивитеся середню заробітну плату все ж таки в Польщі для наших українців, і порівняєте її з середньою заробітною платою сьогодні вже в багатьох містах України, вона дуже сильно наближується до тієї суми, яку люди в Польщі заробляють, тому що вони теж там знімають житло, воно там набагато дорожче, коли вони там сплачують комунальні набагато дорожче".         

Українська правда

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