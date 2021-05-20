Президент: Зняття санкцій з "Північного потоку-2" буде програшем США і особисто Байдена

Президент Володимир Зеленський вважає, що є ризик зняття санкцій США з "Північного потоку-2" під тиском Росії.

Про це Зеленський сказав у четвер на пресконференції в Києві, коментуючи імовірну зустріч президентів РФ і США, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вважаю, що ця зустріч потрібна. Президент Байден знає мою позицію… Вони будуть обговорювати українські питання тільки в тому просторі і адженді, яку будуть узгоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть підіймати незважаючи на наші домовленості? Впевнений, що такі ризики є", - сказав Зеленський.

За його словами, головний ризик полягає у тому, що США можуть зняти санкцій з трубопроводу "Північний потік-2" під тиском Росії.

"Великий ризик, що вони (росіяни. – Ред.) можуть натиснути на Сполучені Штати, чи у них будуть якісь домовленості… Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Я говорю відверто, чому це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, якщо США підуть на такий крок, це означає, що вони "розмінюються на щось дуже важливе".

"Я знаю, що різні думки з приводу цього у партнерів. Я знаю, що розділилися навіть думки в Сенаті і в Конгресі США… Я знаю, що немає спільної позиції і думки, це серйозна гра. Це не просто про енергетичну безпеку. На таке США можуть піти, якщо вони розмінюються, вибачте за таке слово, на щось дуже-дуже серйозне. Мене бентежить ця ситуація", - додав президент.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

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