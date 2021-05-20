Страхова компанія ARX успішно завершила перший квартал 2021

Компанія ARX підбила підсумки першого кварталу. Сума зібраних страхових премій склала 689,7 млн грн, що на 10% більше показників минулого року.

Сума страхових відшкодувань клієнтам склала близько 294 млн гривень, що на 11% більше, ніж минулого року. Кількість договорів перевищила 534 тисячі, що на 8% перевищує кількість за аналогічний період 2020 року.

У сегменті КАСКО, в якому компанія лідирує вже 12 років, сума страхових премій за 1-й квартал склала близько 406 млн гривень. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка продукту в портфелі компанії становить 59%.

Рейтинг "ТОП-100. Рейтинг найбільших " назвав ARX "Кращою страховою компанією" по продукту КАСКО. У першому кварталі 2021 компанія отримала золотий знак якості за показниками сервісу зворотного зв'язку TCF - Transperent Customer Feedback. Сервіс застосуємо до продукту "Каско. Все включено".

У сегменті ОСЦПВ (Автоцивилка) сума зібраних премій склала понад 51 млн. гривень, що на 12% більше, ніж у 2020. Компанія пропонує 5 видів програм ОСЦПВ, в тому числі інноваційну "Автоцивілку Смарт", при купівлі якої водії можуть отримати до 25% знижки.

У добровільному медичному страхуванні сума зібраних премій перевищила 118 млн гривень, в страхуванні майна - 75 млн гривень.

За підсумками 2020 року в рейтингу "Фінансовий оскар" страхову компанію ARX названо "Найпрофесійнішою страховою компанією" України.