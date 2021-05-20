Штати не ввели санкцій проти оператора "Північного потоку-2"

Сполучені Штати не вводитимуть санкцій щодо компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США, сенатори вважають таке рішення "помилковим".

Джерело: Заява, оприлюднена на сайті комітету Сенату США у міжнародних справах, Нromadske з посиланням на пресреліз Державного департаменту США, Укрінформ

Пряма мова державного секретаря Ентоні Блінкена: "Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту ("Північного потоку-2" – ред.), який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив "Північному потоку-2" незмінний".

Пряма мова старшого члена комітету сенатора Джима Ріша: "Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим.

Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів – дозволити завершення цього російського проєкту зловмисного впливу".

Деталі: Сполучені Штати підтвердили, що не оголошуватимуть санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. У поясненні такого кроку зазначається, що відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США.

У доповіді, зокрема, оголошується зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніґа, якого західні ЗМІ називають союзником російського президента Володимира Путіна.

Водночас Держдепартамент США оголосив про накладання санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання російського газогону. Серед останніх — Морська рятувальна служба РФ.

Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніґа "відповідає національним інтересам США".

Це також свідчення прихильності Штатів до енергобезпеки Європи й ідеї відбудови альянсів із європейськими союзниками, вважає він.

У заяві комітету Сенату США у міжнародних справах зазначають, що адміністрація США витратила на представлення звіту про компанії, залучені до Nord Stream 2, більше часу, ніж мало бути.

При цьому підкреслюється – таке її рішення стало "подарунком Путіну", що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

"Адміністрація (Байдена – ред.) надає пріоритет німецьким та російським інтересам перед інтересами наших союзників у Центральній, Східній та Північній Європі", – наголошують сенатори.

Що цьому передувало:

ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Байдена повідомляли, що Штати можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, щоб "не розривати відносини з Німеччиною".

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати мають намір протистояти спробам Москви підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти, зокрема, за допомогою проєкту газопроводу "Північний потік-2".

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода, яка загрожує безпеці України та союзників НАТО.

Українська правда