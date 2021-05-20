Щорічні втрати економіки України від інсультів становлять 100 мільярдів – асоціація

Сукупні втрати економіки України від наслідків інсульту можуть сягати 100 мільярдів гривень на рік.

Про це йдеться в пресрелізі Української асоціації боротьби з інсультом.

Зазначається, що понад 30% українців, яким зараз 25 років і більше, мають високий ризик протягом життя захворіти гострим інсультом.

За даними офіційної статистики МОЗ, щороку в Україні відбувається близько 130 тисяч випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів – люди працездатного віку.

Сукупні втрати економіки України від інсульту можуть досягати 100 млрд. грн на рік, зазначають експерти.

Втрати включають недоотриманий протягом багатьох років прибуток підприємств через втрату фахівців, вилучення з ринку праці рідних хворих, які доглядають за пацієнтом 24/7, недоотримані обсяги податків, прямі фінансові витрати бюджетів різних рівнів на лікування і реабілітацію пацієнтів.

Україна першою в Європі прийняла на державному рівні Декларацію про реалізацію європейського плану дій по боротьбі з наслідками інсульту. Її мета – зменшити до 2030 року кількість інсультів на 10% в порівнянні з 2019 роком і забезпечити лікування 90% пацієнтів в спеціалізованих відділеннях.

Держава гарантує фінансування допомоги хворим інсультом в лікарнях, які підписали договори з НСЗУ.

"У разі базового лікування фінансування на одного хворого становить 14,6 тис. грн., в разі проведення тромболізису – 54 тис. грн., при виконанні внутрішньосудинного хірургічного втручання – 97,8 тис. грн", – зазначив Андрій Віленський, керівник національної служби здоров'я України.

Економічна правда