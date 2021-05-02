"Крім міста Києва": Кабмін хоче отримати повноваження визначати місцезнаходження міністерств

На черговому засіданні Кабінету Міністрів було підтримано проект Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про Кабінет Міністрів України".

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Серед основних новел законопроекту:

- надання Уряду повноваження визначати інше (крім міста Києва) місцезнаходження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- зосередження функцій з розроблення проектів актів законодавства у міністерствах (ЦОВВ, які здійснюють правоохоронні функції та/або здійснюють нормотворчі повноваження відповідно до закону, продовжують виконувати функцію розробника проектів актів);

- надання Уряду повноважень визначати окремим рішенням граничну кількість заступників керівників ЦОВВ;

- Прем’єр-міністр звільняється з посади так само як усі члени Уряду – з початку роботи новосформованим Урядом;

У КМУ заявляють, що на сьогодні міністерства ще не стали єдиними центрами формування політики, оскільки інші центральні органи виконавчої влади продовжують здійснювати нормотворчу діяльність.

"У разі коли обидві функції виконуються одним органом, створюється потенційний конфлікт інтересів, оскільки політика може бути сформована для відображення інтересів органу, що її впроваджує", - йдеться у повідомленні.

Також у Кабміні зазначають, що існує потреба у перегляді чинної процедури утворення та припинення центральних органів виконавчої влади.

"У разі припинення центральних органів виконавчої влади через відсутність чітко визначеного механізму правонаступництва виникають проблемні питання, пов’язані з передачею майнових зобов’язань органу, що припиняється, а також забезпеченням належного виконання функцій, що передаються іншому органу", - повідомляють у КМУ.