Почалось закачування газу до українських ПСГ

Першим закачування розпочало Більче-Волицько-Угерське ПСГ, за першу добу закачали 320 тис куб. м.

Про це повідомляє "Нафтогаз Зберігання газу".

"Ми закінчили один із найдовших сезонів відбору газу з підземних газосховищ на відмітці 15,1 млрд куб. м. З жовтня минулого року відібрали 13,2 млрд куб. м (дані без врахування Вергунського ПСГ на тимчасово непідконтрольній території)", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, Україна використовувала свої підземки в режимі відбору більше півроку - з 20 жовтня 2020 року, увійшовши в опалювальний сезон із забитими майже під зав'язку ПСГ в обсязі 28,443 млрд куб. м.