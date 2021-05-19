Суд ЄС підтримав Ryanair, що оскаржив багатомільярдну допомогу компаніям KLM і TAP

Суд ЄС постановив, що мільярди, надані авіакомпаніям Air France-KLM та TAP (Air Portugal), порушують правила ЄС щодо державної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду ЄС за позовом лоукостера Ryanair.

"Генеральний суд скасовує рішення Комісії про затвердження фінансової допомоги Нідерландів авіакомпанії KLM на тлі пандемії COVID-19 на підставі неадекватних міркувань", - заявив суд.

Судді також скасували дозвіл Єврокомісії на надання державної допомоги португальському перевізнику TAP, посилаючись на "неадекватну мотивацію" Комісії.

Водночас Суд ЄС відхилив скаргу про надання 10 млрд євро допомоги постраждалим від пандемії перевізникам Іспанії.

Єврокомісія затвердила виплати 3,4 мільярда євро Air France-KLM та 1,2 мільярди євро TAP у 2020 році, оскільки авіакомпанії боролися наслідками пандемії коронавірусу, але це рішення було оскаржено ірландською бюджетною авіакомпанією Ryanair, яка передала це справу до Суду ЄС .

Ryanair стверджував, що виплати йшли всупереч конкуренції та фактично витісняли незалежних перевізників.

Ірландський лоукостер привітав рішення суду: "Одним з найбільших досягнень ЄС є створення єдиного ринку повітряного транспорту. Схвалення Європейською комісією державної допомоги Air France-KLM та TAP суперечило фундаментальним принципам законодавства ЄС та розвернуло назад процес лібералізації повітряного транспорту, винагороджуючи неефективність та заохочуючи недобросовісну конкуренцію".

"Під час пандемії понад 30 млрд євро дискримінаційних державних субсидій було надано перевізникам країн ЄС. Якщо суди ЄС не зупинять їх у відповідності до нових рішень, цей обсяг державної допомоги спотворить ринок на найближчі десятиліття" - заявили в авіакомпанії.

Європейська правда