Google представив бета-версію Android 12: що змінилося та як скористатися

Google зробив доступною для бета-тестування оновлення операційної системи Android 12, найбільших змін зазнав дизайн та налаштування безпеки й приватності.

Про це повідомляє пресслужба Google.

У компанії Android 12 називають найбільшим оновленням дизайну за всю історію операційної системи.

Так, усі системні кольори можна буде персоналізувати. Система аналізує фонове зображення, визначає основні та допоміжні кольори й використовує їх у сповіщеннях, екрані блокування, віджетах тощо – у всій ОС.

Також у компанії попрацювали над енергоефективністю. Зокрема, завдяки зменшенню часових витрат центрального процесора, у компанії кажуть про тривалішу роботу без підзарядки.

Крім дизайну, важливих змін зазнала безпека системи. З’явився окремий дашборд, на якому будуть перелічені усі застосунки та який доступ до даних користувача вони мають, як часто його застосовують. Крім того, дозвіл на обробку даних можна буде зупинити з цієї ж панелі.

У Android також з’явилися індикатори згори екрану, що сигналізуватимуть використання камери або мікрофону. Доступ до них можна відключити у налаштуваннях.

Оновлення стосується і місцезнаходження, точність якого відтепер можна регулювати. Користувачі можуть обрати, чи бажають вони ділитися зі застосунками точним місцезнаходженням, чи приблизним. Наприклад, для перегляду прогнозу погоди точна локація не потрібна, й відтак її можна налаштувати.

Крім того, нова версія ОС містить покращення для людей з порушеннями зору.

У новій версії вбудованому маркетплейсу Google Play можуть скласти конкуренцію й інші платформи з застосунками – компанія пообіцяла спростити доступ платформ третіх розробників на Android.

У компанії кажуть, що протягом року анонсуватимуть й інші оновлення. Та наразі користувачі Android можуть долучитися до бета-тестування ОС – зробити це можуть власники смартфонів Asus, Google Pixel, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, TECNO, TCL, Vivo, Xiaomi та ZTE.

Економічна правда