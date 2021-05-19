В КМДА знову обшуки, тепер через будівництво біля Лаври

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в одному з департаментів Київської міської державної адміністрації через незаконне будівництво поблизу Києво-Печерської Лаври.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Слідчі теруправління ДБР у Києві провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6-поверхового офісного приміщення поблизу Києво-Печерської Лаври хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.

Також працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення".

Деталі: Справа відкрита за статтею ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Передісторія:

Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.

Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.

Мер Києва Віталій Кличко вважаємасові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.

Українська правда