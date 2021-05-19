Байден відмовиться від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" – ЗМІ

ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена повідомляють, що Штати можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, щоб "не розривати відносини з Німеччиною".

Джерело: Axios з посиланням на два джерела, які були проінформовані про рішення.

Деталі: Повідомляється, що Держдепартамент визнає, що юридична особа - Nord Stream 2 AG і його генеральний директор, приятель Путіна і колишній офіцер східнонімецької розвідки Маттіас Варніг, беруть участь в діяльності, яка підпадає під санкції.

Однак Держдеп відмовиться від санкцій, посилаючись на національні інтереси США.

Джерела, близькі до ситуації, цитують це рішення, що єдиний спосіб потенційно зупинити проєкт, який завершений на 95%, це накласти санкції на німецьких кінцевих споживачів газу. А адміністрація Байдена не бажає розривати відносини з Німеччиною через "Північний потік - 2".

Також Держдеп планує ввести санкції проти кількох російських кораблів.

Передісторія:

Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування.

За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.

Українська правда

Віцепрем’єр РФ Александр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2", за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, буде добудований в 2021 році.