Олександр Домбровський: Біоенергетика - це синергетичний ключ до балансу енергетичної безпеки

11-13 травня відбулася американсько-українська конференція "Ukraine in Washington and beyond. Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups".

Це серія щорічних конференцій, організованих Американським фондом США-Україна (неурядова установа, діяльність якої направлена на досягнення демократії, вільної ринкової економіки, захисту прав людини в Україні), участь в яких беруть провідні політичні діячі та експерти з обох країн задля сприяння стратегічному партнерству між США та Україною.

Основними напрямами обговорень стали наступні: 120 днів президентства Джо Байдена, іноземні інвестиції в Україну, співпраця в секторах сільського господарства та енергетики, регіональний економічний розвиток, інновації та стартапи та кліматичні зміни й бізнес.

Особливістю онлайн-конференції стала можливість віртуально відвідати виставкові зали, де провідні американські та українські компанії та стартапи представили свої інноваційні продукти.

Показово та важливо, що після панельної дискусії зі співпраці в агросекторі, де розглядалась роль України в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, відбулось обговорення з біоенергетики.

Участь в панельній дискусії з біоенергетики взяв Президент МХП Еко Енерджи, Заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський, а також Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, Заступник Голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко та Виконавчий директор Кліар Енерджи Сергій Савчук.

На початку свого виступу Олександр Домбровський наголосив на тому, що енергетична політика держави, про яку багато говорили протягом усієї конференції, має забезпечувати енергетичну незалежність та безпеку країни.

За роки незалежності, Україна щорічно витрачає більше 15 млрд дол США на імпорт енергоресурсів та супутніх продуктів. Але, враховуючи величезний аграрний потенціал країни, значну частину імпорту можна зменшити за рахунок розвитку біоенергетики та заміщення відновлювальними біоенергетичними ресурсами.

І саме біоенергетична галузь є синергетичним ключем для досягнення балансу продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки.

Вже кілька років компанія МХП реалізовує модель циркулярної економіки в своїх виробничих процесах вертикальної інтеграції.

Важливим елементом даної моделі є біогазові та біоенергетичні проекти. Комплекс "Біогаз Ладижин" є найбільшим біогазовим комплексом Європи з переробки курячого посліду в натуральні органічні добрива. Потужність першої черги проекту складає 12 МВт, до будівництва готується друга черга 12 МВт.

Наразі холдинг МХП перейшов до 2 етапу розвитку біогазового напрямку - інноваційної співпраці з провідними американськими та європейськими партнерами, спрямованої на біометанізацію "зеленого" водню та виробництва СО2 для власних цілей компанії.

Також Олександр Домбровський розповів про новий американсько-український проект. Важливим кроком в питанні інноваційного співробітництва для продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки стало підписання Меморандуму з американською компанією "Marquis Energy".

В рамках кооперації планується побудувати найбільш ефективний вуглецево-нейтральний завод із виробництва високопротеїнових кормів, продовольчої вуглекислоти, олії та біоетанолу. Завод буде відповідати найкращим світовим стандартам за рівнем енергоефективності та GHG, а енергетичні ресурси будуть виключно відновлювані.

Окрім того, важливо, що цього року Україна приєдналася до Глобального біоенергетичного партнерства через членство в цій організації української платформи "Global 100% Renewable Energy Ukraine", що об’єднує найбільші галузеві асоціації та провідних експертів в галузі відновлюваної енергетики та зелених технологій.

На завершення свого виступу Олександр Домбровський запросив американських партнерів долучитися до інноваційної співпраці, що є ключем до енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки та економічного процвітання наших країн.