Фонд Гейтсів розпродав акції Apple, Twitter і Amazon

Благодійний фонд Bill&Melinda Gates Foundation Білла і Мелінди Гейтс провів ребалансування портфеля в першому кварталі 2021 року. Продажів виявилося набагато більше, ніж нових покупок.

Про це повідомляє РБК з посиланням на документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Фонд позбувся акцій:

Apple. У четвертому кварталі минулого року Bill&Melinda Gates Foundation вдвічі скоротив кількість акцій компанії в своєму портфелі – з 2 млн до 1 млн. У першому кварталі цього року він продав решту паперів. На кінець березня трохи більше 1 млн акцій Apple коштували понад 122,4 млн доларів; Twitter. Фонд продав понад 272,4 тис. паперів; телекомунікаційної компанії Liberty Latin America – майже 677 тис. акцій класу C і 276,4 тис. паперів класу A; Amazon – 30,2 тис. паперів.

За даними Whalewisdom, до топ-5 продажів фонду Гейтсів, крім Apple, входять:

Walmart. Частка фонду в мережі магазинів зменшилася на 34%. Він продав більше 4 млн паперів, які до кінця кварталу коштували понад 543,6 млн доларів; FedEx Corporation – скорочення на 50%, з 3 млн акцій до майже 1,5 млн; United Parcel Serice – скорочення на 38%, з 4,5 млн паперів до 2,8 млн; Canadian National Railway – мінус 18%. У фонду було майже 17 млн паперів залізничної компанії, тепер – 13,9 млн.

Крім того, Bill&Melinda Gates Foundation знизив частку в:

Berkshire Hathaway. Фонд продав 5 млн паперів класу B, в його портфелі залишилося 37 млн. Позиція зменшилася на 11%; Caterpillar. Число акцій зменшилося на 1,1 млн (9%), залишилося майже 10,2 млн; Crown Castle International. Фонд продав 246,2 тис. паперів, залишивши собі трохи більше 5 млн акцій. Позиція знизилася на 4%; Liberty Global. Фонд зменшив позиції на 86% в акціях класу C і на 82% – класу A. Їх кількість скоротилася на 3 млн і 1,7 млн відповідно.

Новачком в портфелі Bill&Melinda Gates Foundation виявилася південнокорейська компанія Coupang, яка займається електронною комерцією, – "корейський Amazon". У першому кварталі 2021 року фонд купив понад 5,7 млн її акцій.

Крім цього, фонд збільшив частку в мексиканській Coca-Cola FEMSA – найбільшому виробнику Coca-Cola в світі за кількістю пляшок.

Нагадуємо:

Білл Гейтс, один із засновників Microsoft, разом з дружиною Меліндою створили благодійний фонд в 2000 році.

Після відходу Гейтса з компанії вони почали більше часу присвячувати благодійності, витрачаючи мільйони на боротьбу з бідністю, охорону здоров'я та освіту.

Зокрема, фонд Гейтсів виділив 100 млн доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

За даними на перший квартал 2021 року портфель Bill&Melinda Gates Foundation коштував понад 20,9 млрд доларів.

3 травня Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною після 27 років шлюбу.

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