У першому кварталі прибуток Оператора ГТС упав на чверть

Оператор ГТС України за 1 квартал 2021 року отримав 4,6 млрд грн чистого прибутку - це на 1,7 млрд грн менше порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що понад 80% доходу ОГТСУ від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, і не більше 20% припадає на внутрішній ринок.

"Тож, з огляду на планове скорочення у 2021-24 роках транзиту газу з 65 млрд кубометрів до 40 млрд кубометрів, згідно з умовами поточного транзитного контракту, прибуток скоротився на 1,7 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року", - пояснили в компанії.

Ще одним фактором, який вплинув на результати, в ОГТСУ назвали заборгованість операторів ГРМ за відібраний газ з системи магістральних газопроводів. Наразі борги та нарахування до сплати операторів ГРМ становлять майже 10 млрд грн.

"Оператор ГТС України успішно та ефективно розпочав цей рік, про що свідчить прибуток розміром 4,6 млрд грн. Проте на результат вплинули заборгованості облгазів, нарощені протягом лютого-березня 2021-го.

На сьогодні оператори ГРМ мають заборгованість майже 10 млрд грн. Відповідно до цієї суми збільшився резерв сумнівних боргів. Якби не цей фактор, чистий прибуток ОГТСУ був би майже вдвічі більшим - 8,6 млрд грн", - заявив фінансовий директор Оператора ГТС України Юрій Кулик.

При цьому, рух грошових коштів від операційної діяльності ОГТСУ у 1 кварталі становив 1 млрд грн проти 7 млрд грн за аналогічний період минулого року.

"На результати значно вплинуло стрімке збільшення обсягів відборів із газотранспортної системи України операторами ГРМ та подальше накопичення дебіторської заборгованості, що створює загрозу для фінансової стабільності Оператора ГТС", - додали в компанії.

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Економічна правда