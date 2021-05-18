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ДТЕК Ахметова не допускає Держекоінспекцію на перевірки

Вівторок, 18 травня 2021, 13:56
 

Підприємства ДТЕК Ріната Ахметова минулоріч десятки разів не допускали Держекоінспекцію на перевірки, водночас окремі показники ТЕС у декілька разів перевищують норму.

Про це голова інспекції Андрій Мальований розповів в інтерв’ю Oilpoint.

Він пояснив, що наразі за законом недопуск інспекції на об’єкт закінчується штрафом у 760 гривень. "Підприємство сплачує його і на цьому закінчується перевірка", – додав Мальований. 

Серед підприємств, які "не хочуть відкриватися" – Дарницька ТЕЦ (яка не пускає перевірки з 2015 року), "ДТЕК Східенерго", "Центренерго". Водночас, за словами очільника екоінспекції, за один день перевірки на  Придніпровській ТЕС (ДТЕК) можна нарахувати до 1 млн гривень збитків:

"Вони не працюють за нормами навіть нашого законодавства. По пилу ліміт становить 80 мг на кубометр, за європейським — 50 мг. У них на одному котлі може доходити до 160-180 мг пилу на метр кубічний", – пояснив він.

Щодо недопусків інспекція також може залучати правоохоронців: наразі відкрито понад 500 кримінальних справ за заявами ДЕІ, а також у всіх випадках пишеться заява до Нацполіції.

Він додав, що у Раді зареєстровано законопроєкт №3091, у якому розмір штрафу за недопуск залежить від чотирьох категорій підприємств за рівнем ризику. Так, за найвищий ступінь ризику вводиться від 1,5 млн гривень штрафу за недопуск. Кілька тисяч гривень — за недопуск на підприємства найнижчого рівня ризику. 

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ДТЕК екологія енергетика

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