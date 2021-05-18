Обшуки у будинку Кличка: ДФС викрило схему контрабанди пального на 100 мільйонів

Співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС у Facebook.

Зазначається, що в ході обшуків, які відбувались в тому числі і по вул. Б. Хмельницького у Києві (де проживає мер Києва Віталій Кличко - ред.) співробітниками ГУ ДФС України та ГУ СБУ в м. Києві та Київській області "задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, пов’язану з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливо-мастильної групи".

"Встановлено, що на адресу ряду суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Республіки Білорусь та РФ надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму.

Службові особи ряду комерційних товариств, з метою ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт та розчинники, зазначали недостовірні данні щодо хімічного складу товару, зокрема кількісного вмісту метилового спирту, який суттєво занижувався, та здійснювали реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками ризиковості на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

При цьому, суб’єкти господарювання виробничих потужностей не мають, за адресами реєстрації не знаходяться, директором, бухгалтером та засновником виступає одна й та сама особа.

Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливо-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів", - додали у відомстві.

У ДФС заявили, що в ході обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей вилучили тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тон.

"Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке.

У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено: документацію та печатки 68 юридичних осіб; фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД; ноутбуки, електронну техніку, необліковані кошти", - додали в СБУ.

Нагадаємо:

Вранці 18 травня близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. С

першу джерела УП повідомляли, що правоохоронці прийшли до Кличка. Пізніше сам мер підтвердив, що правоохоронці приходили у його будинок, але зазначив, що не до нього, а в квартиру поверхом нижче.

Служба безпеки України повідомила УП, що проводить обшуки у будинку, де проживає мер Віталій Кличко, але до очільника столиці ці слідчі дії не мають стосунку.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що правоохоронці вранці 18 травня приходили саме до нього, а не до його сусідів, як вони йому повідомили.

Економічна правда