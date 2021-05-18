Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися – Опендатабот
Вівторок, 18 травня 2021, 13:40
Після весняного локдауну 14% закладів громадського харчування так і не відчинилися.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані IТ-компанії Poster.
"На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період ресторанній сфері відновитися не вдалося. Відкрилося +2% закладів. Обіг збільшився лише на 2% у порівнянні з показниками локдауну.
Навіть очікуваний святковий бум на "травневих" не виправив ситуації: галузь втратила 12% від обігів до початку локдауну", - йдеться у повідомленні.
Загалом за рік карантину ресторанний бізнес втратив майже 40% від працюючих закладів.
Економічна правда
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