Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися – Опендатабот

Після весняного локдауну 14% закладів громадського харчування так і не відчинилися.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані IТ-компанії Poster.

"На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період ресторанній сфері відновитися не вдалося. Відкрилося +2% закладів. Обіг збільшився лише на 2% у порівнянні з показниками локдауну.

Навіть очікуваний святковий бум на "травневих" не виправив ситуації: галузь втратила 12% від обігів до початку локдауну", - йдеться у повідомленні.

Загалом за рік карантину ресторанний бізнес втратив майже 40% від працюючих закладів.

Економічна правда