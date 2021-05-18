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Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися – Опендатабот

Вівторок, 18 травня 2021, 13:40
 

Після весняного локдауну 14% закладів громадського харчування так і не відчинилися.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані IТ-компанії Poster.

"На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період ресторанній сфері відновитися не вдалося. Відкрилося +2% закладів. Обіг збільшився лише на 2% у порівнянні з показниками локдауну.

Навіть очікуваний святковий бум на "травневих" не виправив ситуації: галузь втратила 12% від обігів до початку локдауну", - йдеться у повідомленні.

Загалом за рік карантину ресторанний бізнес втратив майже 40% від працюючих закладів.

 
 

Економічна правда

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