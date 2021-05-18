Звільнення міністрів: Рада позачергово збереться у вівторок

Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 16:00 18 травня, щоб розглянути питання про звільнення трьох міністрів.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков у Facebook

Пряма мова: "Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00".

Деталі: На засіданні розглянуть питання про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра інфраструктури та міністра охорони здоров'я.

Передісторія:

Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.

20 травня Верховна Рада планує провести позачергове засідання для розгляду питань щодо отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.

Українська правда