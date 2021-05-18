ЄС на рік продовжив санкції проти російських хакерів

Рада ЄС на рік продовжила дію механізму, що дозволяє блоку заморожування активи та забороняти виїзд іноземних хакерів, включаючи санкції, введені проти російських, китайських та північнокорейських груп минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення було ухвалене в понеділок пізно ввечері.

"Ці рамки дозволяють ЄС вводити цілеспрямовані обмежувальні заходи щодо осіб або утворень, які беруть участь у кібератаках, що спричиняють значний вплив та становлять зовнішню загрозу для ЄС або його держав-членів. Обмежувальні заходи також можуть бути введені у відповідь на кібератаки проти третіх держав або міжнародних організацій, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей Спільної зовнішньої політики та політики безпеки", - йдеться у заяв Ради ЄС.

Наразі санкції застосовуються до восьми фізичних та чотирьох юридичних осіб, включаючи заморожування активів та заборону на виїзд.

Крім того, особам та структурам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто внесений до санаційного списку.

ЄС запровадив перші в історії санкції у відповідь на кібератаки в липні 2020 року, включивши до списку хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї, які брали участь у серйозних інцидентах у попередні роки, а саме: розповсюдження зловмисної програми NotPetya, зламу сервісу Cloud Hopper та атаки вірусом WannaCry.

У жовтні 2020 року блок ввів санкції проти двох російських спецслужб та підрозділу ГРУ РФ через їхню участь у зламі серверів парламенту Німеччини в 2015 році.

Європейська правда