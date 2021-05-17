Кабмін звільнив заступника Криклія

Анатолій Клімашевський

Кабмін звільнив Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це йдеться у розпорядженні № 447-р від 17 травня, яке опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Клімашевського Анатолія Миколайовича з посади заступника міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням", - йдеться у розпорядженні.

Анатолій Клімашевський працював заступником міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з серпня 2020 року.

Нагадаємо:

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.

До Верховної Ради 14 травня надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Економічна правда