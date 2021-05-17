Всі розділи
Укр / Рус

УЗ з'єднає потягом Львів і курортне місто на Азовському морі

Понеділок, 17 травня 2021, 16:50
 

Укрзалізниця на літній період запускає щоденний поїзд Львів - Новоолексіївка, Бердянськ.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці

Деталі: Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Згідно із інформацією на сайті Укрзалізниці ціна плацкарту на 11 червня становить 292 грн, купе – 783 грн.  

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ сплатила 18 мільйонів штрафу від Антимонопольного комітету 17 травня 2021, 17:13
Для завершення розділення "Укрзалізниці" буде потрібно ще 2-3 роки – Юрик 17 травня 2021, 15:45
Компанії Ахметова могли перебувати у змові на тендерах Укрзалізниці на 7 мільярдів 17 травня 2021, 14:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!