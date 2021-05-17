"Газпром" знову придбав усі додаткові потужності України для транзиту газу

Російський "Газпром" забронював усі додаткові транзитні потужності України на червень обсягом 15 млн кубометрів на добу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на результати місячного аукціону на Regional Booking Platform.

Із запропонованих 15 млн кубометрів на добу було заброньовано увесь обсяг. На квітень, березень і лютий "Газпром" викуповував трохи менше - по 14,2 млн кубометрів на добу; на травень - ті ж 15 млн кубометрів.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд кубометрів - це 109 млн кубометрів на добу; 15 млн кубометрів заброньовано додатково на аукціоні - всього 124 млн кубометрів на добу.

У травні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн кубометрів на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Наразі Європа стрімко збільшує споживання газу. Глобальні поставки зрідженого, а також трубопровідного газу з Росії знаходяться на максимумі. Проте це не дозволяє наразі почати масове закачування газу в підземні сховища, аби підготуватися до майбутньої зими.