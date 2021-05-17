Компанії Ахметова могли перебувати у змові на тендерах Укрзалізниці на 7 мільярдів

Низка компаній, пов'язаних з олігархом Рінатом Ахметовим, могли перебувати у змові під час участі у тендерних закупівлях Укрзалізниці на суму 7 млрд грн – відповідну заяву подано до Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє "Ліга антитрасту".

Експерти зазначають, що сім фірм за останні 5 років отримали перемогу в тендерах Укрзалізниці на загальну суму понад 7 млрд грн. З відповідними даними "Ліга" звернулася до АМКУ для проведення розслідування.

Йдеться про компанії "Метінвест-СМЦ", "МД Груп", "Сота Україна", "Альфа-Метал-Компані", "Металоцентри Комерс", "УТМК","ТД "Ніжинський механічний завод".

Усі вони, часто в один день, отримували довідки про статус дилера холдингу "Метінвест". Подавали пропозиції на тендерах з різницею в кілька хвилин/годин. Відтак, середня економія на цих закупівлях не перевищувала 1,5%, кажуть експерти.

Зазначається, що усі компанії пов’язані дилерським договорами з підприємствами "Метінвест". Також, "МД Груп" разом із "Метінвест" є співзасновниками ПАТ "КБУ Теплових мереж", а один із засновників "МД Груп" також з "Метінвестом" співволодіє ПАТ "Запоріжсталь".

Ця ж "МД Груп" найчастіше виступала конкурентом "Метінвест-СМЦ" - 112 разів. Дві фірми укладали договори страхування щодо тендерного забезпечення з однією страховою компанією в один день та здійснювали за ними оплату в один день.

"Сота Україна" в одних тендерах давала довідку про позитивний досвід виконання аналогічних контрактів від "МД Груп", а в інших ці компанії виступали в ролі конкурентів. В багатьох тендерах "формальний конкурент" навіть не завантажував більшості документів, тобто не збирався вигравати тендер.

У випадку підтвердження порушення учасникам змови загрожує штраф до 10% доходу за попередній рік та заборона участі в тендерах протягом трьох років.