СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу
СБУ припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Ділки "працювали" на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний обіг становив понад 1 млн грн.
Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу.
Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню", - додали у відомстві.
Під час обшуків вилучили:
- обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального;
- майже 100 тис л сирої нафти;
- 120 тис л дизельного палива;
- 24,5 тис л бензину.
З незаконного обігу вилучили контрафактну продукцію на майже 5,7 млн грн.
"У межах кримінального провадження організатору та двом членам злочинної групи повідомлено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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