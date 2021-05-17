СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу

СБУ припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Ділки "працювали" на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний обіг становив понад 1 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу.

Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню", - додали у відомстві.

Під час обшуків вилучили:

обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального;

майже 100 тис л сирої нафти;

120 тис л дизельного палива;

24,5 тис л бензину.

З незаконного обігу вилучили контрафактну продукцію на майже 5,7 млн грн.

"У межах кримінального провадження організатору та двом членам злочинної групи повідомлено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда