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СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу

Понеділок, 17 травня 2021, 13:15
 

СБУ припинила діяльність злочинної групи,  учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Ділки "працювали" на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний обіг становив понад 1 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального у промислових масштабах ділки незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу.

Потім необлікований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню", - додали у відомстві.

 

Під час обшуків вилучили: 

  • обладнання, яке використовувалось для нелегального виробництва пального;
  • майже 100 тис л сирої нафти;
  • 120 тис л дизельного палива;
  • 24,5 тис л бензину.

З незаконного обігу вилучили контрафактну продукцію на майже 5,7 млн грн.

 

"У межах кримінального провадження організатору та двом членам злочинної групи повідомлено підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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СБУ нафта паливо

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