Звільнення міністрів, оподаткування азартних ігор: за що Рада буде голосувати на тижні

Наступного тижня Верховна Рада розгляне законопроекти про посилки з-за кордону, оподаткування азартних ігор, продажу землі через е-аукціони, а також про зміни в індексації пенсій та стимули для розвитку крафтових пивоварень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в своєму telegram.

Законопроект про продаж землі через е-аукционы (2195)

Законопроектом №2195 передбачається продаж через електронні аукціони земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису; що стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, то лише оренда, тому що продаж у власність заборонено ухваленим минулого року законом, що відкриває ринок землі).

У проекті закону вказується, що учасником земельних торгів може бути фізична або юридична особа.

Учасник має розмістити в електронній торговій системі документи, сплатити реєстраційний та гарантійний внески і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.

Законопроект про стимули для розвитку крафтових пивоварень (5118, 5119)

Закон №5118 пропонує визначити малими пивними виробниками ті підприємства, які мають обсяг не більше 20 млн літрів пива на рік, не пов’язані територіально з іншими броварнями (тобто не знаходяться на одній території), та не виробляють пиво на підставі договору про право використання торгової марки або виробничого процесу іншого виробника.

Закон №5119 пропонує встановити для малих броварень норму акцизного податку у 1,39 грн на один літр пива.

Про заяви міністрів на звільнення

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Ігор Петрашко протримався на посаді міністра більше року. Призначили його на посаду ще у березні 2020 року.

Криклій прийшов до Кабміну ще з Олексієм Гончаруком, у серпні 2019 року.

Також аналогічну заяву подав прем’єр міністр України Денис Шмигаль для міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

На посаду міністра охорони здоров’я у владі розглядають державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Замість Владислава Криклія на посаду міністра інфраструктури розглядають голову "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Замість Ігора Петрошка на посаду міністра економіки розглядають очільника податкової Олексія Любченка.

Законопроект про митний збір та ПДВ для посилок з-за кордону (4278, 4279)

Законопроектом №4279 передбачається: визначити відповідальними за нарахування та сплату до бюджету ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо їм здійснюється декларування таких товарів шляхом подання реєстрів;

Привести у відповідність положення ПКУ та МКУ в частині визначення бази оподаткування ПДВ і митом при ввезенні товарів на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, шляхом закріплення, що базою оподаткування ПДВ є частина їх митної вартості (для юридичних осіб або ФОП) або частина їх сумарної фактурної вартості (для фізичних осіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (150 євро);

встановити можливість відстрочки сплати ПДВ - протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Законопроектом №4278 передбачається:

Введення електронного декларування міжнародних поштових та експрес-відділень;

Виключно письмова форма декларування товарів, які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Базою оподаткування митними платежами посилок є їх сумарна митна вартість;

Розширення переліку товарів переміщення яких забороняється в міжнародних і експрес-відправленнях. До переліку включаються алкогольні напої, тютюнові вироби, які пересилаються на адресу громадян або відправляються громадянами незалежно від вартості, а також про пересилання в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до переміщення відповідно до законодавства України;

розширити перелік документів, якими може підтверджуватися фактурна вартість товарів громадянами.

Про зміну індексації пенсій (4668)

Законопроектом пропонується:

визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня;

розширити коло осіб, які можуть отримати індексацію пенсії на загальних умовах, а саме доповнити його військовослужбовцями, держслужбовцями, науковцями та іншими категоріями пенсіонерів;

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірваний у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, у зв’язку із змінами в організації виробництва, але за умови, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, а для осіб, які звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва, додатково — за умови реєстрації в державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи;

надати визначення поняттю "тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність" та визначити, що батько чи мати, які виховують дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність, мають право на дострокове призначення пенсії;

збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;

установити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;

усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

Законопроект про оподаткування азартних ігор (2713)

Законопроект №2713 передбачає: єдину (10%) ставку для ігрового доходу від азартних ігор та лотерей, податок на прибуток 18% (сплачений податок на дохід зменшує фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток), застосування ПДФО та військового збору лише для виграшів у розмірі понад вісім МЗП (48 тис грн), скасування потрійної сплати щорічної вартості ліцензій до введення державної системи онлайн-моніторингу.





