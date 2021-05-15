Всі розділи
Укр / Рус

Пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 16,2%, міжнародних – на 15,2%

Субота, 15 травня 2021, 14:00
 

У січні – квітні  2021 року пасажиропотік українських аеропортів скоротився  порівняно з відповідним періодом минулого року  на 16,2% і становив 1632,9 пасажирів, міжнародних – на 15,2% та склали 1484,9 пасажирів.

Про це повідомляє Державна Авіаційна служба.

"Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 33,2% та становили 2695,5 пасажирів, у міжнародному сполученні – на 34,2% та становили 2394,6 пасажирів", – зазначається у повідомленні.

Упродовж січня – квітня 2021 року українськими авіакомпаніями виконано 14 900 тисяч комерційних рейсів, це скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 11,8%,міжнародних – 11 700 (скорочення – на 16,4%).



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіація аеропорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єврокомісія ініціювала підписання угоди про "відкрите небо" з Україною 8 квітня 2021, 18:40
Україна вийшла зі ще двох угод СНД щодо повітряного простору 23 лютого 2021, 20:22
Кабмін очікує понад 4 мільйони чистого прибутку від Украероруху у 2021 році 13 січня 2021, 18:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!