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РНБО прийняла стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років – Федоров

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:20
 

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 14 травня прийняла стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.

Про це на брифінгу за результатами засідання РНБО сказав віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні було кілька питань на засіданні РНБО. Перше питання стосувалось стратегії кібербезпеки нашої країни. Була прийнята стратегія розвитку кібербезпеки на наступні 5 років. 

І, мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документа, і актуальність - вони на найвищому рівні. Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння, що нам потрібно робити, щоб наша країна стала передовою у світі у напрямку кіберзахисту - все зазначено в стратегії", - сказав Федоров.

Він нагадав, що 13 травня був відкритий новий кіберцентр UA30, "ціль якого - захищати, моніторити реєстри нашої країни і захищати персональні дані".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський узяв участь у презентації Кіберцентру UA30, створеного з метою захисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та українського кіберпростору загалом. 

Кіберцентр UA30 створено на базі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Його "ядром" є Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA).

Економічна правда

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