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"Страшна цифра": Кличко назвав собівартість проїзду у громадському транспорті Києва

П'ятниця, 14 травня 2021, 14:45
 

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці становить 15 гривень.

Про це він сказав у четвер ввечері в ефірі каналу "Україна 24".

"У Києві серйозні виклики стосовно транспорту, тому що він у нас дотаційний. Щоб він виходив в нуль... Ми з бюджету Києва сплачуємо ще більше ніж 2 млрд грн щороку. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату.

Можу сказати страшну цифру - собівартість проїзду в транспорті 15 грн", - заявив Кличко.

Нагадаємо:

13 травня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" закликали столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. КП заявили, що обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню, а в наземному транспорті – 25 гривень. 

Рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва ухвалює Київська адміністрація після проходження відповідних процедур та розрахунків, заявили в КМДА.

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Київ транспорт Кличко

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