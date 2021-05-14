"Страшна цифра": Кличко назвав собівартість проїзду у громадському транспорті Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці становить 15 гривень.

Про це він сказав у четвер ввечері в ефірі каналу "Україна 24".

"У Києві серйозні виклики стосовно транспорту, тому що він у нас дотаційний. Щоб він виходив в нуль... Ми з бюджету Києва сплачуємо ще більше ніж 2 млрд грн щороку. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату.

Можу сказати страшну цифру - собівартість проїзду в транспорті 15 грн", - заявив Кличко.

Нагадаємо:

13 травня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" закликали столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. КП заявили, що обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню, а в наземному транспорті – 25 гривень.

Рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва ухвалює Київська адміністрація після проходження відповідних процедур та розрахунків, заявили в КМДА.