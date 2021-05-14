Податковий борг українських компаній зменшився на 25 мільярдів за рік

У лютому 2020 року підприємства заборгували Україні 118 мільярдів гривень, наразі податковий борг компаній становить 93,2 мільярда.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

У сумарний борг українських компаній входить 78 млрд боргу на національному рівні та 14 млрд на місцевому.

У грудні свій борг погасила "Укрнафта". Протягом останніх років це підприємство було першим по несплаті податків. У грудні 2020 року компанія була винна державі 15,3 млрд гривень, зараз її борг становить 6,4 млн грн.

"Укрнафта" перманентно входила у топ-10 найбільших неплатників податків. Зараз вона випала зі списку.

Рейтинг неплатників очолюють ТОВ "Тріолан Мані", ТОВ "ПАРКОМ ТРАНС" та ПАТ "Росава".

Найбільша кількість заборгованостей за податки – у компаній, які знаходяться в Києві та Київській області, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Економічна правда