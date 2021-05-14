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Податковий борг українських компаній зменшився на 25 мільярдів за рік

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:35

У лютому 2020 року підприємства заборгували Україні 118 мільярдів гривень, наразі податковий борг компаній становить 93,2 мільярда. 

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

У сумарний борг українських компаній входить 78 млрд боргу на національному рівні та 14 млрд на місцевому.

 

У грудні свій борг погасила "Укрнафта". Протягом останніх років це підприємство було першим по несплаті податків. У грудні 2020 року компанія була винна державі 15,3 млрд гривень, зараз її борг становить 6,4 млн грн.

"Укрнафта" перманентно входила у топ-10 найбільших неплатників податків. Зараз вона випала зі списку. 

Рейтинг неплатників очолюють ТОВ "Тріолан Мані", ТОВ "ПАРКОМ ТРАНС" та ПАТ "Росава". 

Найбільша кількість заборгованостей за податки – у компаній, які знаходяться в Києві та Київській області, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. 

Економічна правда

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податки борги бізнес

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