Банки наростили кредитування в гривні

Банківський сектор у січні-березні 2021 року збільшив кредитний портфель як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах та зберіг позитивну динаміку залучення коштів від населення.

Про йдеться в "Огляді банківського сектору", опублікованому Національним банком.

Зазначається, що портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зріс на 5,3% за I квартал та на 5,8% у річному вимірі.

Водночас валютні кредити зменшилися в доларовому еквіваленті на 2,9% за I квартал та 7,4% у річному вимірі.

Після торішнього гальмування прискорилося зростання чистих гривневих кредитів фізичним особам – на 6% за I квартал цього року та на 8,2% р/р. Лідерами в обох сегментах були приватні банки.

Частка непрацюючих кредитів за I квартал знизилася на 1,1 в. п. до 39,9%. Банки списали значно менше непрацюючих кредитів, ніж у попередньому кварталі.

Також, у І кварталі тривав приріст депозитів населення в банках у національній валюті – на 2,6% (24,2% р/р), найсуттєвіше – в банках з приватним та іноземним капіталом. Обсяг валютних вкладів фізичних осіб суттєво не змінився. Строкові депозити зростали швидше за вклади на вимогу.

Кошти бізнес-клієнтів у національній валюті сезонно зменшилися у I кварталі після стрімкого зростання у IV кварталі 2020 року. У березні приплив коштів у гривні відновився.

Водночас валютні кошти суб’єктів господарювання в доларовому еквіваленті збільшилися на 6,4% за І квартал. Як наслідок, рівень доларизації коштів клієнтів зріс на 0,3 в. п. (до 38,3%). Кошти клієнтів формують майже 85% зобов’язань і залишаються основою фондування банків.

Загалом, прибуток банківського сектору за І квартал становив 10,9 млрд грн. Основна причина зниження фінансового результату майже на третину порівняно з відповідним періодом 2020 року – переоцінка індексованих цінних паперів.

Водночас чистий процентний та комісійні доходи зростали темпами понад 15%. Головними ризиками для банківського сектору залишаються зменшення процентних доходів унаслідок призупинення зниження вартості депозитів, а також кредитний ризик.

Економічна правда