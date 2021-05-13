Київ залучить 30 мільйонів євро ЄІБ на капремонт мереж зовнішнього освітлення

Київ залучить 30 млн євро Європейського інвестиційного банку в рамках співпраці за субпроєктом "Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва".

Таке рішення підтримали 13 травня на сесії Київської міської ради.

Зазначається, що кошти залучать для впровадження сучасних світлодіодних систем зовнішнього освітлення.

"До 2024 року буде переоснащено системи зовнішнього освітлення на світильники зі світлодіодами. Існуючі лампи з низькою світловіддачею замінять на 42 583 нових енергоефективних світильника зі світловіддачею більше 120 Лм/Вт та з більш високим індексом передачі кольору. Встановлять близько трьох тисяч опор зовнішнього освітлення та змінять 525 км кабельних мереж.

Нове освітлення замінять на 1 967 вулицях та прибудинкових територіях Києва і підключать до дистанційного управління світловим потоком із потужністю залежно від часу доби, інтенсивності руху пішоходів та транспорту. Це дасть змогу підвищити енергоефективність споживання електроенергії на 50-60% та збільшити термін експлуатації приладів освітлення більше ніж на 30%", - заявили в Київраді.

У Київраді додали, що якісне сучасне освітлення дасть можливість підвищити рівень безпеки, знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, збільшити термін експлуатації оновлених мереж.

Загалом у Києві нараховується 148 тисяч світлоточок. Із них більше 40 тисяч уже замінили за рахунок міського бюджету.

Економічна правда