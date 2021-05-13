FlixBus запускає брендований маршрут від Затоки через Київ на Буковель

Оператор автобусних перевезень FlixBus відкрив продажі на своїй першій зеленій внутрішній лінії по Україні, автобуси якої мають фірмове брендування та повні стандарти FlixBus.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

Зазначається, що маршрут пролягає від Затоки та Одеси, через Київ та Львів, до гірських курортів Буковель та Драгобрат (зупинки Поляниця та Ясіня).

Перший автобус відправиться по маршруту 20 травня. До 13 червня автобуси курсуватимуть 5 разів на тиждень, а починаючи з 14 червня - щоденно.

У FlixBus додали, що на поїздки до 9 червня діє знижка - квитки можна придбати від 135 грн (кількість акцийних квитків обмежена).

"Лінія має зручний розклад для ключових відрізків. Так, виїхавши з Києва о 6:55 ранку, вже о 12:50 можна приїхати до Одеси, а о 14:30 до Затоки. Так само у зворотньому напрямку - при виїзді із Затоки о 15:00, прибуття до Києва о 22:50, о 6:15 - до Львова, о 10:35 - до с. Поляниця (Буковель).

Назад з Поляниці автобус відправляється о 19:25, заїжджає до Львова о 23:30, а о 6:50 наступного дня - прибуває до Києва. Через 6 годин о 12:50 можна бути вже в Одесі, а о 14:30 - в Затоці", - йдеться у повідомленні.





"Це наша перша брендована лінія на внутрішньому маршруті в Україні, і вона включає найбільш популярні напрямки для подорожей по Україні як влітку, так і взимку.

У найближчі тижні ми плануємо розпочати ще більше цікавих рейсів для пасажирів з України. Ми прагнемо змінити уявлення українців про автобусні перевезення і показати, що поїздка автобусом може бути комфортною, сучасною та доступною по ціні", - заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

На новій лінії працюватимуть автобуси Neoplan, які мають фірмове зелене брендування FlixBus.

"На всіх лініях FlixBus застосовуються підвищені стандарти безпеки та гігієни. Після кожної поїздки проводиться професійна дезінфекція автобусів. Пасажири зобов'язані під час поїздки носити маску, закриваючи нею ніс та рот", - додали в компанії.

Економічна правда