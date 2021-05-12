Тарута: Я їздив до Росії, сам того не знаючи

Співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергій Тарута давав свідчення російським слідчим органам в Росії, будучи впевненим, що знаходиться на території Білорусі.

Про це заявив сам Тарута в інтерв'ю Економічній правді.

Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана. Згодом Мкртчана засудили до тюремного терміну в Москві.

Тарута стверджує, що їздив давати слідчі свідчення на кордон між Білоруссю і Росією.

Як виявилося, показання Тарута давав в ресторані "Тиха заводь", розташованому в російському селі Нові Батеки (Смоленська область). За словами народного депутата, перетин кордону був несвідомим.

"Я сказав, що в Росію не полечу, я полечу до Мінська, і запропонував зустріч в аеропорту. Вони відповіли відмовою, сказали, що для зустрічі наймуть ресторан.

В аеропорту Мінська мене зустрів голова Внєшекономбанку і ми поїхали на зустріч.

Сіли в машину. За вікнами ліс. Я що розбираюся, де ми? Ми зупинилися в ресторані в лісі, потім приїхали слідчі і там робили допит. Вже потім я дізнався, що це дорога, яка з'єднує Білорусь з Росією. Але між цими країнами немає кордону, паспорта при перетині ніхто не перевіряв, тому знати про її перетин я не міг", – розповів Тарута.

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Економічна правда