В Україні побудують найбільший в Європі завод з виробництва гірськолижного спорядження

У Вінниці розпочинається будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва гірськолижного спорядження.

Про це йдеться у пресрелізі Ради експортерів та інвесторів при МЗС України.

Будівництво відбувається в межах індустріального парку "Вінтер Спорт". Проєкт реалізується австрійською компанією HEAD International Holding GmbH.

Повідомляється, що на реалізацію проєкту витратять майже 90 млн доларів.

Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року, а введення об’єкту в експлуатацію та початок виробничого процесу має розпочатися у ІІ кварталі 2023 року.

В результаті реалізації проєкту буде налагоджено річне виробництво лиж (500 тис. од.), лижних черевиків (650 тис. од.) та лижних кріплень (1,3 млн од.).

Індустріальний парк "Вінтер Спорт" розміщується на ділянці близько 250 тис. кв. м., з них на 42 тис. будуть розташовані виробничі та адміністративні будівлі.

Економічна правда