Тарута заявляє про новий суд з колишніми партнерами по корпорації ІСД

Співзасновник "Індустріального союзу Донбасу" Сергій Тарута заявляє, що двоє інших співзасновників корпорації Олег Мкртчан і Віталій Гайдук заборгували йому 281 мільйон доларів і 150 мільйонів доларів відповідно.

Про це Тарута розповів в інтерв'ю Дмитрові Рясному.

"Мкртчан не розрахувався зі мною, коли отримав свою третину акцій ІСД. Плюс мені належало 17% в ТОВ "Регіон" – компанії Мкртчана, в якій він зберігав всі свої активи. Але потім Мкртчан або його менеджмент вирішили вивести всі активи з "Регіону" і довести до банкрутства компанію, а мені за мої 17% в цій компанії нічого не компенсували", – заявив Тарута.

За його словами, вартість 17% в ТОВ "Регіон" перевищує борг перед Мкртчаном по компенсації його юридичних витрат на суд в Англії. Загальні юридичні витрати трьох сторін Тарута оцінив в 30 мільйонів доларів.

Гайдук, за словами Тарути, забрав собі готель Hyatt, офіс ІСД і компанію "Укрстальконструкція".

"Гайдук не розрахувався за ті активи, які повинен був передати в рамках угоди від 2009 року щодо свого виходу з ІСД. Та угода передбачала, що він повинен був передати нам з Мкртчаном готель Hyatt та інші активи, але так і не передав", – йдеться в інтерв'ю.

Детальніше читайте за посиланням: Сергій Тарута: Ахметов вийшов з ІСД безкоштовно

Економічна правда