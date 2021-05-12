Хакери викрали дані мільйонів кур'єрів і клієнтів Glovo

Група хакерів отримала доступ до конфіденційних та облікових даних десятків мільйонів клієнтів, кур'єрів та співробітників іспанського сервісу доставки Glovo.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію з кіберзахисту Yarix.

Компанія у вівторок заявила, що має докази того, що хакери намагаються продати в даркнеті вкрадений архів розміром 160 гігабайт з іменами, телефонними номерами, паролями та даними платіжних систем клієнтів приблизно за 85 тис дол.

"Хоча несанкціонована третя сторона мала доступ до номерів IBAN та податкових номерів протягом короткого періоду часу, ми можемо підтвердити, що доступ до даних кредитних/дебетових карток не здійснювався", - заявив представник Glovo.

CEO компанії Yarix Мірко Гатто заявив агентству Bloomberg, що його компанія змогла отримати витяги з викраденої бази даних з реквізитами оплати та обліковими даними для входу в додаток Glovo.

"Користувачам Glovo настійно рекомендується змінити свій пароль і стежити за своїми кредитними картками, щоб переконатися у відсутності аномальних платежів", - сказав Гатто.

Економічна правда