УЗ повернула пасажирам 250 мільйонів відшкодування за скасовані рейси

"Укрзалізниця" повернула кошти усім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси від початку карантину - із 14 березня 2020 року до 11 травня 2021 року повернули майже 708 тис проїзних документів на загальну суму 250 млн грн.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

"Пандемія коронавірусу та карантин, який розпочався у березні минулого року, без перебільшень завдав сильного удару транспортній галузі України та всій економіці.

Проте, попри труднощі, Укрзалізниця, як і обіцяла, повернула кошти всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси. У повній вартості та без стягнення додаткових зборів", - заявив міністр Владислав Криклій.

Він також нагадав, що вперше за останні 12 місяців Укрзалізниці вдалося досягти позитивного фінансового результату - 35 млн грн прибутку за підсумками квітня поточного року.

"Всього на момент закриття продажу квитків на поїзди відправленням з 18 березня 2020 року кількість оформлених проїзних документів склала 743 959 одиниць на суму 262 млн грн. У період з 14 березня 2020-го по 11 травня 2021-го всього було повернено 707 928 проїзних документів на загальну суму 250 млн грн.

Разом з тим, станом на сьогодні, 12 травня, загальна сума оформлених проїзних документів на поїзди відправленням з 18 березня 2020-го по 31 травня 2020-го, які ще можуть бути повернені, складає 11,890 млн грн. Для забезпечення претензійного повернення проїзних документів за зверненнями громадян філії УЗ "Пасажирська компанія" було виділено 10,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда