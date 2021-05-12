Гетманцев очікує, що "тінь" зникне за два роки роботи Бюро економічної безпеки 

Ефективна робота Бюро економічної безпеки має значно скоротити тіньову економіку впродовж одного – двох років.

Про це заявив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Нормальна робота БЕБ означає кінець "тіні" в перспективі року-двох років", - сказав він. Нардеп також ухилився від відповіді на запитання, чи планує претендувати на посаду очільника Бюро.

Водночас, Гетманцев прокоментував заяви голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника щодо планів претендувати на цю посаду:

"Я категорично проти того, щоб вішати ярлики на когось лише тому, що людина десь працювала. Щодо пана Мельника можу сказати: багато залежатиме від того, чи працюватиме він у новому органі (не обов'язково керівником, може, на іншій позиції), і від того, як сьогодні ДФС виконує завдання, поставлені суспільством", – пояснив Гетманцев.

"Хоча Вадим Іванович не так довго її очолює, деякі досягнення вже мають бути. Поки що ми їх не бачимо", - додав нардеп.

Крім того, за його словами, до кінця року має бути створена працююча структура БЕБ.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами.

Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби шляхом укладення з ним контракту про проходження держслужби на період дії карантину. За Януковича він очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), також працював у Міністерстві доходів і зборів.