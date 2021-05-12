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НБУ призначив нового керівника департаменту ризик-менеджменту

Середа, 12 травня 2021, 14:20
 

Нацбанк за результатами відкритого конкурсного відбору призначив на вакантну посаду директора Департаменту ризик-менеджменту Сергія Демиденка.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Демиденко призначений з 11 травня цього року.

"Департамент ризик-менеджменту створений у структурі Національного банку з метою підвищення ефективності виконання регулятором функцій щодо управління ризиками та оцінки і моніторингу заставного майна. До нього передані відповідні функції від Управління фінансових та операційних ризиків та від Департаменту супроводження кредитів (функції щодо оцінки заставного майна)", - йдеться у повідомленні.

До основних функцій цього департаменту, зокрема, належать:

  • організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками;
  • формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із зменшенням корисності активів НБУ;
  • здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами регулятора;
  • методологічне супроводження впровадження системи внутрішнього контрою в НБУ та її моніторинг;
  • забезпечення управління операційними ризиками;
  • організація та координація безперервності діяльності регулятора;

Департамент ризик-менеджменту входить до вертикалі "Загальний блок", керівництво якою здійснює голова Нацбанку Кирило Шевченко.

У регуляторі додали, що Сергій Демиденко працює в Національному банку з 2017 року. Із грудня 2019 року - заступником начальника Управління фінансових та операційних ризиків, з вересня 2020 року - виконував обов’язки начальника цього управління, а з листопада 2020 року працював начальником Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку.

До роботи в Національному банку він упродовж дев’яти років працював у ПАТ "Укрсоцбанк", зокрема очолював управління ринкових ризиків (2015 - 2017 роки).

Економічна правда

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