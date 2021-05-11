Кабмін визнав незадовільною роботу наглядової ради "Укргідроенерго", там не згодні

Кабмін своїм рішенням від 28 квітня визнав роботу наглядової ради "Укргідроенерго" у 2020 році незадовільною, у наглядовій раді не згодні з такою оцінкою.

Про це йдеться у заяві наглядової ради, опублікованій на сайті "Укргідроенерго".

Уряд на засіданні 28 квітня затвердив річний звіт компанії за 2020 рік - за результатами розгляду звітів наглядової ради та виконавчого органу їхню роботу у 2020 році визнали незадовільною.

"Враховуючи повне виконання компанією Укргідроенерго, і навіть перевиконання, планових показників отриманого прибутку в 2020, залишаються незрозумілими причини визнання роботи наглядової ради та виконавчого органу товариства незадовільною.

Наглядова рада закликає уряд до конструктивного і відкритого діалогу в інтересах Укргідроенерго, який би базувався на кращих практиках керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, яким слідує Україна", - йдеться у заяві.

У наглядовій раді підкреслюють, що у 2020 році компанія отримала чистий прибуток вище планового у 4,7 рази, а також - у повному обсязі виконала інвестиційну програму та перевиконала обсяг бюджетних виплат на 52% - до 3,5 млрд грн.

Також наглядова рада заявляє, що темп росту активів компанії у 2020 році становив 18,2% при плані 3%.

"Ми не можемо погодитися з визнанням акціонером роботи наглядової ради та виконавчого органу товариства в 2020 році незадовільною.

На жаль, представники наглядової ради не були запрошені на розгляд даного питання, не проводилися і не ініціювалися спільні зустрічі до прийняття даного рішення ні акціонером, ні його представниками", - заявили у наглядовій раді.

Економічна правда