Авіатрафік квітня наполовину відновився проти допандемічних рівнів

У квітні у повітряному просторі України було виконано 13 661 рейс, це на 43,4% менше за показники авіатрафіку квітня 2019 року.

Про це повідомляє Украерорух.

Якщо порівнювати з квітнем 2020 року, приріст рейсів становив 476,4%, проте минулоріч саме у цей період Україна перебувала у стані суворих карантинних обмежень.

Цьогоріч українські авіакомпанії у квітні виконали 5 062 польоти (на 40,8 % менше порівняно з квітнем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії – 8 599 польотів (на 44,9 % менше).

Авіакомпанії виконали 1 945 (-24,6 %) внутрішніх рейсів, міжнародних рейсів – 6 875 (-46,1 %), транзитних рейсів – 4 841 (-45 %).

За даними Євроконтролю, обсяги перевезень проти 2019 року знизилися у всіх сегментах європейського авіаційного ринку, крім вантажних перевезень. Найбільше польоти скоротили лоукости, зменшилась кількість регулярних і чартерних рейсів, а також бізнес-авіації.

У березні 2021 року у повітряному просторі, за який відповідає Україна, було виконано 12 160 рейсів. Тобто, з початком літньої навігації приріст авіатрафіку у квітні порівняно з березнем становить 12,3 % (на півтори тисячі рейсів більше).

Керівник Украероруху Андрій Ярмак зазначив, що в Україні динаміка відновлення польотів краща, ніж у середньому по країнах Євроконтролю.

"Ми, як і вся авіаційна галузь, чекаємо запровадження паспорту вакцинації, поступової лібералізації карантинних обмежень у всьому світі та активного сезону літніх відпусток", – додав він.

Нагадуємо:

У лютому "Украерорух" обслужив 8 758 рейсів, українські авіакомпанії виконали 2 975 рейсів (на 51,7% менше, ніж у лютому минулого року), іноземні - 5 783 рейси (- 58,2%).

Економічна правда