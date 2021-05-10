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У Європейському інвестбанку назвали найбільш привабливі галузі в Україні

Понеділок, 10 травня 2021, 16:59
 

Голова представництва Європейського інвестбанку в Україні Жан-Ерік Де Загон назвав харчову та ІТ галузі найбільш привабливими для інвестицій в Україні.

Про це він розповів в етері "Доброго європейського ранку, Україно".

Очільник представництва зауважив, що в Україні є чимало перспективних секторів. 

Зокрема, український ґрунт є "одним із найкращих, якщо не найкращим у світі", що є передумовою для розвитку харчової промисловості.

"Але я вважаю, для України важливо займатися не просто зерном, наприклад – щоб ви переходили до більш складних речей. Думаю, це може бути органічна продукція", - пояснив він.

"Ви маєте все: маєте сонце, маєте воду та маєте ґрунти. Тому мені здається, що ви можете рухатися у бік органічних, екологічно чистих продуктів. Якщо ви маєте багато коштів, я би розглянув цей напрямок".

Крім того, Де Загон наголосив, що ІТ сфера "є дуже сильною", й інвесторам також варто звернути на неї увагу.

Також він згадав про "зелену економіку" та пояснив, що ЄІБ готовий допомагати українській владі на шляху розвитку у цьому напрямкові та відчуває потужну підтримку з боку уряду. 

Крім "зеленого напрямку", він зауважив на підтримці банком східних регіонів України. Основними пріоритетами для ЄІБ в Україні також є інфраструктурні проєкти, енергетика та приватний сектор.

Нагадуємо:

Європейський інвестиційний банк з 2007 року інвестував в Україну 8 мільярдів євро, з них мільярд - минулоріч.

Економічна правда

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ЄІБ інвестиції ІТ

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