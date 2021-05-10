У квітні на торгах ціни на електроенергію зросли до 4,9% – Оператор ринку

У квітні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" збільшилася на 4,85% проти березня, на внутрішньодобовому – на 3,51%.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Оператор ринку".

Так, середньозважена ціна на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) становила 1 474,43 грн/МВт.год (без ПДВ). Якщо порівнювати з квітнем минулоріч, ціна зросла на 16,55%.

У торговій зоні "ОЕС України" на ринку РДН у квітні попит на купівлю електроенергії зменшився на 13,6% проти березня. Водночас, загальний обсяг заявок на продаж електричної енергії збільшився на 5,94%.

Частка заявленого обсягу на продаж ТЕС збільшилася на 2,4%, ГЕС – на 1,58%, Гарантованого покупця – на 0,45%, Трейдерів – на 0,89%. Частка зменшилася для Постачальників на 1,05%, АЕС – на 2,5%, ТЕЦ – на 1,76%.

У Бурштинському енергоострові зменшився також попит на купівлю електроенергії - на 14,21%, і обсяг заявок на продаж - на 12,38%. Частка заявленого обсягу продажу Постачальників збільшилася на 9,7%, Гарантованого покупця – на 2,6%, ГЕС – на 0,1% та зменшилася для ТЕС на 8,4%, ТЕЦ – на 2,3%, Трейдерів – на 2%.

На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна становить 1 408,25 грн/МВт.год (без ПДВ), або +14,62% проти квітня минулоріч.

В ОЕС України ціна становить 1 407,09 грн/МВт.год (без ПДВ), що на 3,54% вище цін березня, в Острові Бурштинської ТЕС – 1 710,15 грн/МВт.год (без ПДВ), або + 7,48% від березня.

Загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на РДН та внутрішньодобовому ринку у квітні становив 3 460,779 ГВт.год. Це на 14,85% менше за показники березня. Обсяги торгів на майданчику "Оператора ринку" у квітні становили 29,20% від всього обсягу споживання електроенергії в Україні.

Середні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН були нижчими за ціни аналогічних ринків ЄС: ОЕС на 32,1%, БуОс – 21,1%. На внутрішньодобовому ринку, попри від'ємні середньозважені ціни у певні дні цих країн, ціни в ОЕС були нижче на 19,1% - 31,5%, БуОс – 4,5% - 19,2%.

Економічна правда