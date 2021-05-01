Шмигаль: до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч.

Про це він написав на своїй сторінці facebook.

За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень.

"Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року. Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях", - зауважив він.

За його словами, позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.