Запорізька АЕС відключила ще один блок для ремонту
1 травня 2021 року ще один енергоблок Запорізької АЕС №5 відключений від енергосистеми і виведений в середній планово-попереджувальний ремонт.
Про це повідомляє інформцентр ЗАЕС.
В даний час в роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2960 МВт. На енергоблоці №3 йде 47 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 - 14 доба планового капітального ремонту.
"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
Запорізька атомна електростанція відключила шостий блок від енергосистеми країни для проведення середнього планового ремонту.
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