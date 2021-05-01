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Запорізька АЕС відключила ще один блок для ремонту

Субота, 1 травня 2021, 13:13
 

1 травня 2021 року ще один енергоблок Запорізької АЕС №5 відключений від енергосистеми і виведений в середній планово-попереджувальний ремонт. 

Про це повідомляє інформцентр ЗАЕС. 

В даний час в роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2960 МВт. На енергоблоці №3 йде 47 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 - 14 доба планового капітального ремонту. 

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Запорізька атомна електростанція відключила шостий блок від енергосистеми країни для проведення середнього планового ремонту.

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Економічна правда
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