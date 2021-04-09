9 українців потрапили до європейського рейтингу Forbes 30 до 30

Американський Forbes опублікував новий перелік найперспективніших європейців - 30 Under 30 Euorope, серед них - 9 українців.

Повний перелік опублікували на сайті журналу.

Більшість українців відзначені у категорії "Технології".

Зокрема, Forbes відзначив Лізу Дзюбу (29 років) та Ахмеда Сулеймана (29) - авторів сервісу Flawless App, який допомагає порівняти очікуваний дизайн програми з реальним у симуляторі, щоб можна було відразу вносити правки.

Flawless App користуються розробники з Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify і інших компаній.

Також журнал відзначив співзасновників додатку Reface (який замінює обличчя на фото або відео зі збереженням міміки за допомогою штучного інтелекту) - Ярослава Бойка (28), Дениса Дмитрієнка (29) та Романа Могильного (29).

Також в список включили Інну Заіменку (29 років) - засновницю платформи A-Labisider для пошуку наукової інформації та літератури.

У категорії "Фінанси" відзначили Сергія Герасимовича - співзасновника платформи EZ Blockchain, яка допомагає видобувачам нафти й газу перетворювати відходи виробництва в електроенергію та використовувати її для майнінгу криптовалюти.

До категорії "Соціальний вплив" потрапив Федір Сердюк (25) - співзасновник проєкту Fast, мета якого - навчання навичкам надання першої допомоги.

А до категорії "Мистецтво" увійшла Ольга Кравченко з Києва, яка разом із Кейтлін Фріц заснувала стартап Musemio, котрий використовує віртуальну реальність для освіти дітей у сфері культури.

У Forbes додали, що середній вік усіх учасників списку 27 років.

При цьому, 67% учасників є засновниками або співзасновниками бізнесу. Сукупно вони залучили більше 1 млрд дол інвестицій.

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