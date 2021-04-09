BlaBlaCar створює в Україні інжиніринг-хаб і хоче масштабуватися на Латинську Америку

Сервіс BlaBlaCar запустить в Україні великий інжиніринговий хаб - українські розробники будуть працювати над розвитком і масштабуванням сервісу.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що наразі в інжиніринговій команді BlaBlaCar в Україні працює близько 20 осіб - до кінця цього року компанія планує збільшити кількість технічних фахівців до 50.

"У кінці 2019 року BlaBlaCar в Україні вийшов за рамки поїздок з попутниками і придбав Busfor, найбільший агрегатор автобусних поїздок в Центральній і Східній Європі. Це дозволило BlaBlaCar отримати унікальні технології дистрибуції, бронювання та продажу автобусних квитків, на яких побудований автобусний маркетплейс.

За допомогою команди українських інженерів і, в першу чергу, їх експертизі, якій до цього у компанії не було, BlaBlaCar зможе масштабувати продукт на інші країни і регіони, в тому числі, на країни Латинської Америки", - йдеться у повідомленні.

"Ми знаємо, що в Україні є фахівці зі світовим з великим потенціалом, експертизою та досвідом, які здатні будувати глобальні продукти. Їх же ми б хотіли бачити частиною нашої команди ", - заявив генеральний директор BlaBlaCar в Україні Олексій Лазоренко.

Повідомляється, що команда буде працювати над декількома завданнями:

Створення Global Distribution System (GDS) - системи, яка лежить в основі агрегатора автобусних поїздок. GDS дозволить автобусним перевізникам підключитися до BlaBlaCar і опублікувати свої поїздки, а пасажирам - бронювати і купувати квитки.

Масштабування автобусного маркетплейса на інші країни. Сервісом BlaBlaCar користується понад 100 млн людей у ​​Західній і Східній Європі, Туреччині, Індії, Латинській Америці, які отримають різноманітність транспортних рішень.

Працювати над поліпшенням продукту, створенням і підключенням нових функцій, які максимально задовольнять потреби перевізників і пасажирів, і зроблять пошук і покупку автобусних квитків простішими, зручнішими і надійнішими.

На сьогодні відкрито більше 13-ти вакансій для співробітників технічних спеціальностей:

Java-розробники;

Q & A фахівці;

проектні менеджери;

продуктові менеджери.

Рекрутінговий процес в BlaBlaCar складається з кількох етапів:

технічна кваліфікація;

практичне завдання;

кількох зустрічей з майбутніми колегами і керівниками.

Більшість позицій доступні для роботи в повністю віддаленому режимі.