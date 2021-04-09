Один з ключових економічних показників Німеччини несподівано знизився

Обсяг промислового виробництва в Німеччині в лютому знизився на 1,6% в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління країни, передає "Інтерфакс-Україна".

Це стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому очікували зростання на 1,5%, повідомляє Trading Economics.

У січні, згідно з переглянутими даними, обсяг промвиробництва в ФРН скоротився на 2%.

Порівняно з лютим 2020 року – останнім місяцем до початку пандемії COVID-19 – промвиробництво в позаминулому місяці впало на 6,4% після скорочення на 4% в січні.

Промвиробництво без урахування енергетичного сектора і будівництва в лютому зменшилося на 1,8% в порівнянні з попереднім місяцем. Випуск засобів виробництва скоротився на 3,2%, проміжних товарів – на 1%. Вироблення електроенергії знизилося на 1%, обсяги будівництва – на 1,3%.

При цьому виробництво споживчих товарів в лютому збільшилося на 0,2% в порівнянні з січнем.