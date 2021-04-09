Готелі Міноборони роками працюють у збиток – звіт

Державні готелі, що належать до сфери управління Міністерства оборони, з року в рік отримують чисті збитки та занепадають.

Про це повідомляє Марлін із посиланням на фінансові звіти готелів.

Готель "Козацький", що знаходиться у центрі Києва на Майдані Незалежності, прозвітував за 2020 рік про чисті збитки на суму 12,2 мільйона гривень. Готель "Власта" у м. Львів минулий рік завершив із фінансовим результатом 251 тис грн збитку. Готель "Братислава" у м. Кривий Ріг за 9 міс 2020 року отримав 820 тис грн збитків.

Минулого року державне підприємство "Готель "Козацький" по черзі очолювали троє виконуючих обов’язки директора.

У фінансовому звіті столичного готелю також згадуються результати державного аудиту його діяльності за 2014-18 роки, відповідно до яких готельний комплекс Міноборони недоотримав доходів на суму 9,7 млн грн, а також поніс втрат на суму 26,6 мільйонів.

У пояснювальній записці до звіту готелю "Власта" за 2020 рік йдеться також про кредиторську заборгованість на суму 7,2 млн грн перед постачальниками та бюджетом.

"На даний час 90% номерного фонду готелю потребує поточного ремонту, водопровідна та каналізаційна мережі будівлі готелю знаходяться в незадовільному стані та потребують капітального ремонту із заміною 90% труб, система електропостачання потребує реконструкції відповідно до сучасних вимог, 75% внутрішніх електромереж потребують заміни", – наголошують на критичному стані об’єкту представники державного підприємства "Готель "Власта".

У Фонді державного майна України підтвердили, що надіслали запити на передачу всіх трьох готелів Міноборони на приватизацію через непрофільність активів для військового відомства та їх збитковість.

Однак в Міністерстві відмовилися від ідеї приватизації, і залишили готелі під своїм управлінням.

У 2019 році Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Готель "Козацький".

За версією детективів, в період з 2015 по 2019 рік посадові особи готелю "Козацький", використовували сервіси інтернет-бронювання "hotelbeds", "booking", "expedia" та інші для розселення клієнтів за оплату у безготівковій формі на приватні рахунки, а не на рахунок державного підприємства. Це завдало шкоди державним інтересам на суму 12,09 млн грн.

Нагадаємо, що приватизація державного готелю "Дніпро" у 2020 принесла бюджету 1,1 млрд грн доходу.

Економічна правда